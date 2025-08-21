BOUCLE DE LA GROTTE (N°2) Javron-les-Chapelles Mayenne

BOUCLE DE LA GROTTE (N°2)

BOUCLE DE LA GROTTE (N°2) 53250 Javron-les-Chapelles Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 10700.0 Tarif :

Ce sentier comporte 64% de chemins de terre. La première partie est commune avec le GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs venant de Villaines-la-Juhel et allant vers Couptrain.

+33 2 43 30 11 11

English :

This trail comprises 64% dirt roads. The first part is shared with the GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs from Villaines-la-Juhel to Couptrain.

Deutsch :

Dieser Wanderweg besteht zu 64 % aus Feldwegen. Der erste Teil ist gemeinsam mit dem GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs, der von Villaines-la-Juhel kommt und nach Couptrain führt.

Italiano :

Questo sentiero è per il 64% sterrato. La prima parte è condivisa con il GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs da Villaines-la-Juhel verso Couptrain.

Español :

Este sendero es en un 64% pista de tierra. La primera parte se comparte con el GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs desde Villaines-la-Juhel hacia Couptrain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par eSPRIT Pays de la Loire