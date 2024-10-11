Boucle de La Motte Ternant La Motte-Ternant Côte-d’Or

Distance : 10000.0

Cette randonnée amène à découvrir le petit patrimoine local et des paysages ressourçants, entre bois et rivière. Difficultés physiques et techniques aucune. Recommandations particulières attention aux périodes de chasse.

English :

This hike leads to the discovery of the small local heritage and of rejuvenating landscapes, between woods and river. Physical and technical difficulties none. Particular recommendations beware of the hunting season.

Deutsch :

Diese Wanderung führt zur Entdeckung des kleinen lokalen Kulturerbes und einer erholsamen Landschaft zwischen Wäldern und Flüssen. Physische und technische Schwierigkeiten: Keine. Besondere Empfehlungen: Achten Sie auf die Jagdzeiten.

Italiano :

Questa escursione porta alla scoperta del piccolo patrimonio locale e dei paesaggi rigeneranti, tra boschi e fiume. Difficoltà fisiche e tecniche: nessuna. Raccomandazioni particolari: attenzione alla stagione della caccia.

Español :

Esta excursión permite descubrir el pequeño patrimonio local y los paisajes rejuvenecedores, entre bosques y río. Dificultades físicas y técnicas: ninguna. Recomendaciones especiales: cuidado con la temporada de caza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data