Boucle de Vernon-le-bas Souesmes Loir-et-Cher

Boucle de Vernon-le-bas A pieds

Boucle de Vernon-le-bas Souesmes 41300 Souesmes Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 260 Distance : 12000.0 Tarif :

Profitez de l’authenticité du patrimoine naturel et architectural solognot avec cette jolie boucle de 12 kms en Sologne des rivières , bordée de genêts odorants et de bruyères en fleur.

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 97 22 27

English :

Enjoy the authenticity of Sologne’s natural and architectural heritage with this pretty 12 km loop in Sologne des rivières , lined with fragrant broom and flowering heather.

Deutsch :

Genießen Sie die Authentizität des natürlichen und architektonischen Erbes der Solognose auf diesem schönen 12 km langen Rundweg in der Sologne des rivières , gesäumt von duftendem Ginster und blühendem Heidekraut.

Italiano :

Godetevi l’autenticità del patrimonio naturale e architettonico della regione della Sologna con questo grazioso anello di 12 km nella Sologna dei fiumi , costeggiata da profumate ginestre ed eriche in fiore.

Español :

Disfrute de la autenticidad del patrimonio natural y arquitectónico de la región de Sologne con este bonito bucle de 12 km en la Sologne de los ríos , bordeado de fragantes retamas y brezos en flor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire