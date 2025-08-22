BOUCLE DES BRUYERES (N°107) Villepail Mayenne
BOUCLE DES BRUYERES (N°107) Villepail Mayenne vendredi 1 mai 2026.
BOUCLE DES BRUYERES (N°107)
BOUCLE DES BRUYERES (N°107) 53250 Villepail Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 11500.0 Tarif :
Randonnée depuis Villepail, vers le petit village de Chattemoue et ses maisons parées de chistes, mémoires des carrières d’ardoises
+33 2 43 30 11 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hike from Villepail to the small village of Chattemoue and its houses adorned with chistes, memories of the slate quarries
Deutsch :
Wanderung von Villepail zum kleinen Dorf Chattemoue und seinen mit Schieferplatten geschmückten Häusern, die an die Schieferbrüche erinnern
Italiano :
Passeggiata da Villepail al piccolo villaggio di Chattemoue e alle sue case decorate con ardesia, ricordo delle cave di ardesia
Español :
Caminar desde Villepail hasta el pequeño pueblo de Chattemoue y sus casas decoradas con pizarra, un recuerdo de las canteras de pizarra
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-20 par eSPRIT Pays de la Loire