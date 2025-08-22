Boucle des milieux naturels du marais de Saône Saône Doubs
A pieds Facile
Rue du collège 25660 Saône Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 6000.0
Les sentiers de découverte ont été aménagés par le syndicat dès 2013. La visite est gratuite.
Facile
https://maraisdesaone.fr/visites-en-autonomie/
English :
The discovery trails were developed by the syndicate back in 2013. Visits are free of charge.
Deutsch :
Die Entdeckungspfade wurden ab 2013 von der Gewerkschaft angelegt. Der Besuch ist kostenlos.
Italiano :
I percorsi di scoperta sono stati sviluppati dal sindacato nel 2013. Le visite sono gratuite.
Español :
Los senderos de descubrimiento fueron desarrollados por el sindicato en 2013. Las visitas son gratuitas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data