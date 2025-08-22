Boucle des milieux naturels du marais de Saône Saône Doubs

Boucle des milieux naturels du marais de Saône A pieds Facile

Boucle des milieux naturels du marais de Saône Rue du collège 25660 Saône Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Les sentiers de découverte ont été aménagés par le syndicat dès 2013. La visite est gratuite.

English :

The discovery trails were developed by the syndicate back in 2013. Visits are free of charge.

Deutsch :

Die Entdeckungspfade wurden ab 2013 von der Gewerkschaft angelegt. Der Besuch ist kostenlos.

Italiano :

I percorsi di scoperta sono stati sviluppati dal sindacato nel 2013. Le visite sono gratuite.

Español :

Los senderos de descubrimiento fueron desarrollados por el sindicato en 2013. Las visitas son gratuitas.

