Le marais de Saône Parking, 4, rue du collège, 25660 Saône Saône

Le marais de Saône

Parking, 4, rue du collège, 25660 Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-04-07 17:30:00

2026-03-04 2026-04-07

Découvrez le marais de Saône lors d’une balade guidée au cœur d’un écosystème unique. Entre roselières, canaux et prairies humides, observez la faune et la flore qui font la richesse de ce territoire. Votre guide-conférencier vous dévoile les histoires et légendes liées à ces lieux, tout en vous faisant sentir la vie qui palpite dans chaque recoin du marais. Une immersion tranquille au fil de l’eau et des sentiers, loin de l’agitation de la ville. .

+33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

