Boucle des Moulins Boucq Meurthe-et-Moselle

Boucle des Moulins Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle des Moulins Rue de l’Aigayoir 54200 Boucq Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Partez à la découverte de la Boucle des Moulins ! Au fil des sentiers, cette randonnée vous entraîne à travers une mosaïque de paysages où nature et patrimoine se rencontrent.

Des forêts ombragées aux vastes plaines ouvertes, en passant par de charmants villages, chaque pas dévoile un nouveau décor, changeant au rythme des saisons.

Que vous soyez amateur de grands espaces ou curieux du patrimoine local, cette randonnée offre une parenthèse idéale pour s’évader et savourer toute la richesse du territoire !

Départ Rue de l’Aigayoir, Boucq

Difficulté Moyenne

Balisage anneau rouge

Durée 6h

Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.

Difficulté moyenne

https://www.sentiers-de-la-linotte.com/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Boucle des Moulins! This trail takes you through a mosaic of landscapes where nature and heritage meet.

From shady forests to vast open plains, passing through charming villages, each step reveals a new setting, changing with the seasons.

Whether you’re a lover of wide open spaces or curious about the local heritage, this hike is the ideal way to get away from it all and enjoy the richness of the region!

Start: Rue de l’Aigayoir, Boucq

Difficulty: Medium

Marking: red ring

Duration: 6 hours

Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Boucle des Moulins ! Diese Wanderung führt Sie auf verschiedenen Pfaden durch ein Mosaik von Landschaften, in denen Natur und Kulturerbe aufeinandertreffen.

Von schattigen Wäldern über weite, offene Ebenen bis hin zu charmanten Dörfern enthüllt jeder Schritt eine neue Szenerie, die sich im Rhythmus der Jahreszeiten verändert.

Ob Sie nun ein Liebhaber großer Weiten sind oder neugierig auf das lokale Kulturerbe, diese Wanderung bietet eine ideale Auszeit, um dem Alltag zu entfliehen und den ganzen Reichtum der Region zu genießen!

Start: Rue de l’Aigayoir, Boucq

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Markierung: roter Ring

Dauer: 6 Stunden

Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.

Italiano :

Scoprite la Boucle des Moulins! Questo percorso vi porta attraverso un mosaico di paesaggi dove natura e patrimonio si incontrano.

Dalle foreste ombrose alle vaste pianure, passando per villaggi incantevoli, ogni passo rivela un nuovo scenario, che cambia con le stagioni.

Che siate amanti della vita all’aria aperta o curiosi del patrimonio locale, questa passeggiata è il modo perfetto per staccare la spina e assaporare tutto ciò che la regione ha da offrire!

Partenza: Rue de l’Aigayoir, Boucq

Difficoltà: media

Segnalazione: anello rosso

Durata: 6 ore

Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.

Español :

¡Descubra el Boucle des Moulins! Este sendero le llevará a través de un mosaico de paisajes en los que confluyen naturaleza y patrimonio.

De bosques umbríos a vastas llanuras abiertas, pasando por pueblos encantadores, cada paso revela un nuevo escenario, que cambia con las estaciones.

Tanto si es un amante de la naturaleza como si siente curiosidad por el patrimonio local, este paseo es la manera perfecta de evadirse y saborear todo lo que la región puede ofrecerle

Salida: Rue de l’Aigayoir, Boucq

Dificultad: Media

Señalización: anillo rojo

Duración: 6 horas

El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain