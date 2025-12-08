Boucle des musées Tarcenay-Foucherans Doubs

Boucle des musées A pieds Difficulté moyenne

Boucle des musées Cimetière de Foucherans Fromagerie de Trépot 25620 Tarcenay-Foucherans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 11870.0

Entre le musée de la fromagerie à Trépot et le musée rural à Foucherans, le sentier cherche puis longe l’ancienne voie ferrée tout évoque la campagne.

English :

Between the cheese-making museum in Trépot and the rural museum in Foucherans, the path seeks out and then follows the old railroad line: everything evokes the countryside.

Deutsch :

Zwischen dem Museum der Käserei in Trépot und dem ländlichen Museum in Foucherans sucht der Weg die alte Eisenbahnstrecke und führt dann an ihr entlang: Alles erinnert an das Land.

Italiano :

Tra il museo del formaggio di Trépot e il museo rurale di Foucherans, il percorso cerca e segue la vecchia linea ferroviaria: tutto evoca la campagna.

Español :

Entre el museo de la quesería de Trépot y el museo rural de Foucherans, el camino busca y luego sigue la antigua vía del tren: todo evoca el campo.

