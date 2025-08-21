BOUCLE DES RUISSEAUX (N°5) Saint-Aignan-de-Couptrain Mayenne
BOUCLE DES RUISSEAUX (N°5)
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR BOUCLE DES RUISSEAUX (N°5) 53250 Saint-Aignan-de-Couptrain Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 11300.0 Tarif :
La commune de Saint-Aignan-de-Couptrain est le point de départ de deux boucles qui vous feront découvrir un paysage bocager préservé.
+33 2 43 30 11 11
English :
The commune of Saint-Aignan-de-Couptrain is the starting point of two loops which will make you discover a preserved hedged landscape.
Deutsch :
Die Gemeinde Saint-Aignan-de-Couptrain ist der Ausgangspunkt für zwei Rundwege, die Sie durch eine erhaltene Heckenlandschaft führen.
Italiano :
Il comune di Saint-Aignan-de-Couptrain è il punto di partenza di due circuiti che vi porteranno attraverso un paesaggio bocage preservato.
Español :
El municipio de Saint-Aignan-de-Couptrain es el punto de partida de dos bucles que le llevarán a través de un paisaje de bocage preservado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire