BOUCLE DES RUISSEAUX (N°5) Saint-Aignan-de-Couptrain Mayenne

BOUCLE DES RUISSEAUX (N°5)

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR BOUCLE DES RUISSEAUX (N°5) 53250 Saint-Aignan-de-Couptrain Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 11300.0 Tarif :

La commune de Saint-Aignan-de-Couptrain est le point de départ de deux boucles qui vous feront découvrir un paysage bocager préservé.

+33 2 43 30 11 11

English :

The commune of Saint-Aignan-de-Couptrain is the starting point of two loops which will make you discover a preserved hedged landscape.

Deutsch :

Die Gemeinde Saint-Aignan-de-Couptrain ist der Ausgangspunkt für zwei Rundwege, die Sie durch eine erhaltene Heckenlandschaft führen.

Italiano :

Il comune di Saint-Aignan-de-Couptrain è il punto di partenza di due circuiti che vi porteranno attraverso un paesaggio bocage preservato.

Español :

El municipio de Saint-Aignan-de-Couptrain es el punto de partida de dos bucles que le llevarán a través de un paisaje de bocage preservado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire