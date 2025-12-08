Boucle des Sources Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Boucle des Sources A pieds Difficulté moyenne

Boucle des Sources Source du Lison, Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5080.0 Tarif :

Sillonnez les chemins de la boucle des sources au départ de Nans-sous-Sainte-Anne. Ce sentier d’interprétation réserve un parcours ludique et instructif autour de l’histoire et des paysages de la vallée du Lison.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/2968

English :

Follow the paths of the loop des sources starting from Nans-sous-Sainte-Anne. This interpretive trail offers a fun and instructive tour of the history and landscapes of the Lison valley.

Deutsch :

Wandern Sie auf dem Rundweg der Quellen, der in Nans-sous-Sainte-Anne beginnt. Dieser Interpretationspfad bietet einen spielerischen und lehrreichen Rundgang über die Geschichte und die Landschaften des Lison-Tals.

Italiano :

Seguite i sentieri dell’anello delle sorgenti partendo da Nans-sous-Sainte-Anne. Questo percorso interpretativo offre una visita divertente e informativa della storia e dei paesaggi della valle del Lison.

Español :

Siga los senderos del bucle de manantiales a partir de Nans-sous-Sainte-Anne. Este sendero interpretativo ofrece un recorrido divertido e informativo por la historia y los paisajes del valle del Lison.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data