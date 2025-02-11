Boucle du Coindre Saint-Clément Allier

Boucle du Coindre Saint-Clément Allier vendredi 1 août 2025.

Boucle du Coindre

Boucle du Coindre 03250 Saint-Clément Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Saint-Nicolas-des-Biefs, village le plus haut du département, ou de Saint Clément, cette promenade très sauvage vous permet de surplomber le plan d’eau de saint-Clément.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : Boucle du Coindre

Departing from Saint-Nicolas-des-Biefs, the highest village in the department, or from Saint Clément, this wild walk allows you to overlook the Saint-Clément lake.

Deutsch : Boucle du Coindre

Von Saint-Nicolas-des-Biefs, dem höchstgelegenen Dorf des Departements, oder von Saint Clément aus können Sie auf diesem sehr wilden Spaziergang die Wasserfläche von Saint Clément überblicken.

Italiano :

Partendo da Saint-Nicolas-des-Biefs, il villaggio più alto del dipartimento, o da Saint Clément, questa passeggiata selvaggia tocca il lago di Saint-Clément.

Español : Boucle du Coindre

Partiendo de Saint-Nicolas-des-Biefs, el pueblo más alto del departamento, o de Saint-Clément, este paseo salvaje recorre el lago de Saint-Clément.

