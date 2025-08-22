La Salette PR n°30 Saint-Clément Allier

La Salette PR n°30

La Salette PR n°30 place de l’Église 03250 Saint-Clément Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Tout au long de ce parcours, vous profiterez des beaux sous-bois aérés et d’une vue sur les reliefs des Monts de la Madeleine.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : La Salette PR n°30

Along the way, you’ll enjoy the beautiful, airy undergrowth and views of the relief of the Monts de la Madeleine.

Deutsch : La Salette PR n°30

Auf der gesamten Strecke genießen Sie das schöne, luftige Unterholz und den Blick auf die Reliefs der Monts de la Madeleine.

Italiano :

Lungo il percorso, potrete ammirare il bellissimo sottobosco aperto e la vista dei Monts de la Madeleine.

Español : La Salette PR n°30

A lo largo del camino, disfrutará de la hermosa y abierta maleza y de las vistas de los Montes de la Madeleine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme