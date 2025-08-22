Boucle du Gros Chêne Lyons-la-Forêt Eure

Boucle du Gros Chêne

Boucle du Gros Chêne 27480 Lyons-la-Forêt Eure Normandie

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

A deux pas de Lyons-la-Forêt, village classé parmi les plus beaux de France, la boucle du Gros Chêne vous invite à goûter au charme et à la quiétude de la majestueuse hêtraie de Lyons.

Idéale en famille ou pour les adeptes de la promenade, cette balade vous permet de découvrir les richesses naturelles de l’une des plus grandes hétraies de France.

English : Boucle du Gros Chêne

A stone’s throw away from the forest of Lyons-la-Forêt, a village listed among the most beautiful ones in France, the Gros Chêne circular walk provides you with a taste of the charm and tranquillity of Lyons’ majestic beech grove.

Ideal for both families and experienced walkers, the walk will show you the natural treasures of one of the biggest beech groves in France.

Deutsch :

In der Nähe von Lyons-la-Forêt, einem Dorf, das zu den schönsten Frankreichs zählt, lädt Sie der Rundweg von Gros Chêne dazu ein, den Charme und die Ruhe des majestätischen Buchenwaldes von Lyons zu genießen.

Dieser Spaziergang ist ideal für Familien und Wanderer, die den natürlichen Reichtum eines der größten Buchenwälder Frankreichs entdecken möchten.

Italiano :

A due passi da Lyons-la-Forêt, uno dei più bei villaggi di Francia, l’anello del Gros Chêne invita a godere del fascino e della tranquillità della maestosa foresta di faggi di Lione.

Ideale per le famiglie e gli escursionisti, questa passeggiata permette di scoprire le ricchezze naturali di una delle più grandi foreste di faggi della Francia.

Español :

A dos pasos de Lyons-la-Forêt, uno de los pueblos más bellos de Francia, el bucle del Gros Chêne le invita a disfrutar del encanto y la tranquilidad del majestuoso hayedo lionés.

Ideal para familias y senderistas, este paseo permite descubrir las riquezas naturales de uno de los mayores hayedos de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme