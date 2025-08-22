Boucle Locale N°56 Pierre d’Aubusson et la vallée du Thaurion Le Monteil-au-Vicomte Creuse
Boucle Locale N°56 Pierre d’Aubusson et la vallée du Thaurion Le Monteil-au-Vicomte Creuse vendredi 1 mai 2026.
Boucle Locale N°56 Pierre d’Aubusson et la vallée du Thaurion Vélo de route Difficulté moyenne
Boucle Locale N°56 Pierre d’Aubusson et la vallée du Thaurion Parking de la Mairie 23460 Le Monteil-au-Vicomte Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 21000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boucle Locale N°56 Pierre d’Aubusson et la vallée du Thaurion
Deutsch : Boucle Locale N°56 Pierre d’Aubusson et la vallée du Thaurion
Italiano :
Español : Boucle Locale N°56 Pierre d’Aubusson et la vallée du Thaurion
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-06 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine