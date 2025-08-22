Boucle n°16 la route de l’ocre Thénioux Cher

Boucle n°16 la route de l’ocre En VTC

Boucle n°16 la route de l’ocre 77 Route de Tours 18100 Thénioux Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 33000.0 Tarif :

Entre le canal de Berry et la vallée du Cher, partez sur la route de l’ocre.

+33 2 48 53 06 14

English :

Between the Berry canal and the Cher valley, set off on the ochre road.

Deutsch :

Zwischen dem Canal de Berry und dem Cher-Tal sollten Sie sich auf die Ockerstraße begeben.

Italiano :

Tra il canale di Berry e la valle dello Cher, si percorre la via dell’ocra.

Español :

Entre el canal de Berry y el valle del Cher, emprende la ruta del ocre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par SIT Centre-Val de Loire