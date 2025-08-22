Boucle n°2 Loir et châteaux La Flèche Sarthe

Boucle n°2 Loir et châteaux

Boucle n°2 Loir et châteaux 72200 La Flèche Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 29700.0 Tarif :

Partez en toute tranquillité sur cette boucle qui vous mènera sur les rives du Loir et au village de caractère de Luché Pringé. Essentiellement aménagée sur piste ou chemin, cette boucle est idéale pour les familles.

http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60

English :

Leave in complete tranquillity on this loop that will take you to the banks of the Loir and the characterful village of Luché Pringé. Mainly laid out on tracks or paths, this loop is ideal for families.

Deutsch :

Begeben Sie sich in aller Ruhe auf diesen Rundweg, der Sie an die Ufer des Loir und in das charaktervolle Dorf Luché Pringé führt. Dieser Rundweg, der größtenteils auf Pisten oder Wegen angelegt ist, ist ideal für Familien.

Italiano :

Partite in tutta tranquillità per questo anello che vi porterà sulle rive del Loir e al villaggio di Luché Pringé. Principalmente su piste o sentieri, questo anello è ideale per le famiglie.

Español :

Empiece con total tranquilidad este bucle que le llevará a las orillas del Loir y al pueblo de Luché Pringé. Principalmente por pistas o caminos, este bucle es ideal para las familias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire