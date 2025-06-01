Boucle VAE Les traverses sacrées Gilhoc-sur-Ormèze Ardèche

vendredi 1 août 2025.

Boucle VAE Les traverses sacrées

Boucle VAE Les traverses sacrées 179 rue de la Mairie 07270 Gilhoc-sur-Ormèze Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Tout ce qui incarne l’Ardèche. Partez à la découverte de deux villages dont les étroites ruelles vous mèneront à la découverte de leurs belles églises, introuvables à qui ne prends pas le temps de s’arrêter.

https://carte.ardeche-guide.com/parcours/velo-a-assistance-electrique/f1912dbc-c90a-4a7a-b776-3631e7a460c0/les-traverses-sacrees

English : Holy narrow ways

Everything that embodies Ardèche. Discover two villages whose narrow streets will lead you to their beautiful churches, impossible to find if you don’t take the time to stop.

Deutsch :

Alles, was die Ardèche verkörpert. Entdecken Sie zwei Dörfer, deren enge Gassen Sie zu ihren schönen Kirchen führen, die man nicht findet, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, stehen zu bleiben.

Italiano :

Tutto ciò che incarna l’Ardèche. Partite alla scoperta di due villaggi le cui stradine vi condurranno alla scoperta delle loro bellissime chiese, impossibili da trovare se non vi prendete il tempo di fermarvi.

Español :

Todo lo que encarna la Ardèche. Salga a descubrir dos pueblos cuyas callejuelas le llevarán a descubrir sus hermosas iglesias, imposibles de encontrar si no se toma el tiempo de detenerse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-27 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme