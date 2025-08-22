BOUCLE VÉLO DE PARCAY-LES-PINS Noyant-Villages Maine-et-Loire
Boucle vélo de Parcay-les-Pins
Durée : Distance : 18500.0 Tarif :
Aux confins de l’Anjou, avec cette balade boisée autours de Parçay les Pins, pas de lassitude possible.
English :
On the borders of Anjou, with this wooded walk around Parçay les Pins, no weariness is possible.
Deutsch :
Am Rande des Anjou, auf dieser bewaldeten Wanderung rund um Parçay les Pins, kann keine Langeweile aufkommen.
Italiano :
Ai margini dell’Anjou, con questa passeggiata nei boschi intorno a Parçay les Pins, non vi annoierete di certo.
Español :
En el límite de Anjou, con este paseo arbolado por Parçay les Pins, no se aburrirá.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime