Stage créativité et bien-être à Genneteil Genneteil Noyant-Villages

Genneteil 1 rue des Lavandières Noyant-Villages Maine-et-Loire

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-25

Stage de 2 journées pour créer des cyanotypes uniques, vous relaxer, vous étirer en conscience, respirer, explorer les jeux d’encres, développer la relation corps/esprit.

La sophro-mouvement permet d’être en relation douce avec son corps la conscience portée aux étirements développe la connaissance et le respect de soi.

Les activités créatives guidées permettent à chacun de vivre le plaisir de créer, découvrir des capacités insoupçonnées et ressentir la gratification grâce à des productions manuelles visuelles et uniques que vous pourrez emporter.

Matériel fourni

Accessible à tous, sans prérequis artistiques et physiques .

Genneteil 1 rue des Lavandières Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 068103896

Creativity and well-being workshop in Genneteil

