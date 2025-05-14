Boucle vélo La Ronde du patrimoine Satillieu Ardèche

Boucle vélo La Ronde du patrimoine Satillieu Ardèche vendredi 1 août 2025.

Boucle vélo La Ronde du patrimoine

Boucle vélo La Ronde du patrimoine Place de la Faurie 07290 Satillieu Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Au fil des vallées du Malpertuis et de l’Ay, pédalez à la rencontre d’un riche patrimoine bâti. Entre vieux villages, églises et sanctuaire, l’histoire s’offre à vous.

English :

Pedal along the Malpertuis and Ay valleys and discover a rich heritage of buildings. Between old villages, churches and sanctuaries, history is yours to discover.

Deutsch :

Radeln Sie entlang der Täler von Malpertuis und Ay und begegnen Sie einem reichen baulichen Erbe. Zwischen alten Dörfern, Kirchen und Heiligtümern bietet sich Ihnen die Geschichte an.

Italiano :

Percorrendo le valli dei fiumi Malpertuis e Ay, scoprirete un ricco patrimonio edilizio. Tra antichi villaggi, chiese e santuari, la storia è tutta da scoprire.

Español :

Pedaleando por los valles de los ríos Malpertuis y Ay, descubrirá un rico patrimonio construido. Entre antiguos pueblos, iglesias y santuarios, la historia está a su alcance.

