BOUCLE VÉLO LES MOULINS DU LOIR Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire

Boucle vélo les moulins du Loir

Boucle vélo les moulins du Loir 49140 Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Cette boucle de 22 km vous fera longer les bords du Loir à la découverte des nombreux moulins, mais aussi la traversée des forêts de pins de Soucelles et de Boudré et le charmant hameau de Matheflon.

+33 2 41 76 37 26

English :

This 22 km loop will take you along the banks of the Loir to discover the many mills, but also through the pine forests of Soucelles and Boudré and the charming hamlet of Matheflon.

Deutsch :

Dieser 22 km lange Rundweg führt Sie am Ufer des Loir entlang, wo Sie zahlreiche Mühlen entdecken, aber auch die Kiefernwälder von Soucelles und Boudré sowie den charmanten Weiler Matheflon durchqueren.

Italiano :

Questo anello di 22 km vi porterà lungo le rive del Loir alla scoperta dei numerosi mulini, ma anche attraverso le pinete di Soucelles e Boudré e l’incantevole borgo di Matheflon.

Español :

Este bucle de 22 km le llevará a lo largo de las orillas del Loir para descubrir los numerosos molinos, pero también a través de los bosques de pinos de Soucelles y Boudré y la encantadora aldea de Matheflon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime