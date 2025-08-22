Sentier de randonnée pédestre en forêt de Boudré

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier de randonnée pédestre en forêt de Boudré 49140 Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7700.0 Tarif :

Un circuit facile au coeur de la forêt de Boudré à Seiches-sur-le-Loir, un lieu remarquable pour sa faune et sa flore classé Espace Naturel Sensible.

+33 2 41 76 37 26

English :

An easy circuit in the heart of the Boudré forest in Seiches-sur-le-Loir, a remarkable place for its fauna and flora classified as a Sensitive Natural Area.

Deutsch :

Ein leichter Rundweg im Herzen des Boudré-Waldes in Seiches-sur-le-Loir, einem bemerkenswerten Ort mit einer bemerkenswerten Fauna und Flora, der als sensibler Naturraum eingestuft wurde.

Italiano :

Un circuito facile nel cuore della foresta di Boudré, a Seiches-sur-le-Loir, un luogo straordinario per la sua fauna e flora, classificato come Area Naturale Sensibile.

Español :

Un circuito fácil en el corazón del bosque de Boudré en Seiches-sur-le-Loir, un lugar notable por su fauna y flora clasificada como Espacio Natural Sensible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-06 par Anjou tourime