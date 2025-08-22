BOUCLE VÉLO SUR LA TRACE DES ÉCRIVAINS Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Boucle vélo sur la trace des écrivains

Boucle vélo sur la trace des écrivains 49620 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découverte de la Loire en vélo entre Angers et Nantes grâce à une boucle de 30 kms reliant Saint-Florent-le-Vieil et Varades à Liré et Ancenis. Découvrez ainsi deux départements des Pays de la Loire Le Maine et Loire et la Loire Atlantique !

http://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Discovery of the Loire by bike between Angers and Nantes thanks to a 30 km loop linking Saint-Florent-le-Vieil and Varades to Liré and Ancenis. Discover two departments of the Pays de la Loire: Maine et Loire and Loire Atlantique!

Deutsch :

Entdecken Sie die Loire mit dem Fahrrad zwischen Angers und Nantes dank einer 30 km langen Schleife, die Saint-Florent-le-Vieil und Varades mit Liré und Ancenis verbindet. Entdecken Sie auf diese Weise zwei Departements der Pays de la Loire: Maine et Loire und Loire Atlantique!

Italiano :

Scoprite la Loira in bicicletta tra Angers e Nantes grazie a un anello di 30 km che collega Saint-Florent-le-Vieil e Varades a Liré e Ancenis. Scoprite due dipartimenti del Pays de la Loire: Maine et Loire e Loire Atlantique!

Español :

Descubra el Loira en bicicleta entre Angers y Nantes gracias a un bucle de 30 km que une Saint-Florent-le-Vieil y Varades con Liré y Ancenis. Descubra dos departamentos de Pays de la Loire: Maine et Loire y Loire Atlantique

