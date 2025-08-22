Boucle VTC Des forêts de Coubre à Suzac par la rive droite de la Seudre Saujon Charente-Maritime

Boucle VTC Des forêts de Coubre à Suzac par la rive droite de la Seudre

Boucle VTC Des forêts de Coubre à Suzac par la rive droite de la Seudre Impasse des Bains (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette randonnée de 2 jours vous fera côtoyer différents univers les ports de Seudre, les forêts de pins maritimes, les plages de l’Océan et retour par la campagne saintongeaise.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/97e49beb-1ab6-440e-9fff-3b27bb0319fa/balade-ndeg12-vtc-des-forets-de-coubre-a-suzac-par-la-rive-droite-de-la-seudre +33 5 46 08 21 00

English :

This 2-day hike will take you through different worlds: the ports of Seudre, the maritime pine forests, the ocean beaches and back through the Saintonge countryside.

Deutsch :

Diese zweitägige Wanderung führt Sie durch verschiedene Welten: die Häfen von Seudre, die maritimen Kiefernwälder, die Strände des Ozeans und zurück durch die Landschaft von Saintonge.

Italiano :

Questa passeggiata di due giorni vi porterà attraverso mondi diversi: i porti di Seudre, le pinete marittime, le spiagge oceaniche e di nuovo attraverso la campagna della Saintonge.

Español :

Este paseo de 2 días le llevará por diferentes mundos: los puertos de Seudre, los pinares marítimos, las playas oceánicas y de vuelta por la campiña de Saintonge.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme