Boucle VTC L’entre deux Estuaires Saujon Charente-Maritime

Boucle VTC L’entre deux Estuaires

Boucle VTC L’entre deux Estuaires Impasse des Bains (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade sur des chemins plats, autour de la Seudre, vous dévoilera de magnifiques paysages aux bonnes odeurs iodées où vous entendrez le chant des oiseaux dans les marais.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/ff938ab8-f782-4d5f-9089-7480016c6b55/balade-n25-vtc-lentre-deux-estuaires +33 5 46 08 21 00

English :

This walk along the flat paths around the Seudre river will reveal magnificent landscapes with the scent of iodine and the sound of birdsong in the marshes.

Deutsch :

Diese Wanderung auf ebenen Wegen rund um den Fluss Seudre enthüllt Ihnen wunderschöne Landschaften mit guten Jodgerüchen, wo Sie den Gesang der Vögel in den Sümpfen hören können.

Italiano :

Questa passeggiata lungo i sentieri pianeggianti intorno alla Seudre vi farà scoprire magnifici paesaggi con il profumo dello iodio e il suono del canto degli uccelli nelle paludi.

Español :

Este paseo por los caminos llanos que rodean la Seudre le descubrirá magníficos paisajes con olor a yodo y el sonido del canto de los pájaros en las marismas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme