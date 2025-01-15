Boucle VTC (saisonnière) Le centre de la Destination Royan Atlantique Saujon Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) Le centre de la Destination Royan Atlantique Boulevard Pasteur (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Du plus grand estuaire au plus petit fleuve de France voilà une bonne manière de se ressourcer.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/74e230af-76f1-4d9e-9a32-2cc844efc612/balade-ndeg16-vtc-saisonniere-le-centre-de-la-destination-royan-atlantique +33 5 46 08 21 00

English :

From the largest estuary to the smallest river in France: a great way to recharge your batteries.

Deutsch :

Von der größten Flussmündung zum kleinsten Fluss Frankreichs: Das ist eine gute Möglichkeit, sich zu erholen.

Italiano :

Dall’estuario più grande al fiume più piccolo della Francia: un ottimo modo per fare il pieno di energia.

Español :

Del estuario más grande al río más pequeño de Francia: una forma estupenda de recargar las pilas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme