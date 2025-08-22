Boucle VTC (saisonnière) Les rives de la Seudre Ostréicole Saujon Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) Les rives de la Seudre Ostréicole

Boucle VTC (saisonnière) Les rives de la Seudre Ostréicole Boulevard Pasteur (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découverte à vélo de la Seudre Salée et de son bassin ostréicole. Ce parcours au relief plat, vous fera voyager sur les 2 rives de la Seudre.

English :

Discover the Seudre Salée and its oyster basin by bike. This flat route will take you along the 2 banks of the Seudre.

Deutsch :

Entdecken Sie mit dem Fahrrad die gesalzene Seudre und ihr Austernbecken. Diese Strecke mit flachem Relief lässt Sie an beiden Ufern der Seudre entlang reisen.

Italiano :

Scoprite la Seudre Salée e il suo bacino di ostriche in bicicletta. Questo percorso pianeggiante vi porterà lungo entrambe le rive della Seudre.

Español :

Descubra el Salée de la Seudre y su cuenca ostrícola en bicicleta. Este recorrido llano le llevará por las dos orillas del Seudre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme