Boucle VTC (saisonnière) Les rives de la Seudre Ostréicole Saujon Charente-Maritime
Boucle VTC (saisonnière) Les rives de la Seudre Ostréicole Saujon Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Boucle VTC (saisonnière) Les rives de la Seudre Ostréicole
Boucle VTC (saisonnière) Les rives de la Seudre Ostréicole Boulevard Pasteur (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découverte à vélo de la Seudre Salée et de son bassin ostréicole. Ce parcours au relief plat, vous fera voyager sur les 2 rives de la Seudre.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/728e3d17-ef3b-4cac-8a11-ad10302a5b4e/balade-ndeg5-saisonniere-vtc-les-rives-de-la-seudre-ostreicole +33 5 46 08 21 00
English :
Discover the Seudre Salée and its oyster basin by bike. This flat route will take you along the 2 banks of the Seudre.
Deutsch :
Entdecken Sie mit dem Fahrrad die gesalzene Seudre und ihr Austernbecken. Diese Strecke mit flachem Relief lässt Sie an beiden Ufern der Seudre entlang reisen.
Italiano :
Scoprite la Seudre Salée e il suo bacino di ostriche in bicicletta. Questo percorso pianeggiante vi porterà lungo entrambe le rive della Seudre.
Español :
Descubra el Salée de la Seudre y su cuenca ostrícola en bicicleta. Este recorrido llano le llevará por las dos orillas del Seudre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme