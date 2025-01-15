Boucle VTC (saisonnière) Rive droite de la Seudre et Côte sableuse Saujon Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) Rive droite de la Seudre et Côte sableuse Saujon Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Boucle VTC (saisonnière) Rive droite de la Seudre et Côte sableuse

Boucle VTC (saisonnière) Rive droite de la Seudre et Côte sableuse Boulevard Pasteur (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

D’un relief doux, cet itinéraire vous emmènera de la Seudre à l’Atlantique en passant par la Forêt des Combots. Elle est composée de pins et de chênes verts et abrite plusieurs espèces animales (sauterelles, cigales ou criquets…).

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/0d36c71c-a684-4901-afcd-221bbff372bb/balade-ndeg3-saisonniere-vtc-rive-droite-de-la-seudre-et-cote-sableuse +33 5 46 08 21 00

English :

With its gentle relief, this route takes you from the Seudre to the Atlantic, passing through the Forêt des Combots. The forest is made up of pines and holm oaks, and is home to a number of animal species, including grasshoppers, cicadas and crickets.

Deutsch :

Mit einem sanften Relief führt Sie diese Route von der Seudre über den Forêt des Combots bis zum Atlantik. Er besteht aus Kiefern und Steineichen und beherbergt verschiedene Tierarten (Heuschrecken, Zikaden oder Grillen…).

Italiano :

Con i suoi dolci rilievi, questo itinerario conduce dalla Seudre all’Atlantico attraverso la Forêt des Combots. La foresta è composta da pini e lecci e ospita numerose specie animali, tra cui cavallette, cicale e grilli.

Español :

Con su suave relieve, esta ruta le llevará desde el Seudre hasta el Atlántico a través del Forêt des Combots. El bosque está formado por pinos y encinas y alberga numerosas especies animales, como saltamontes, cigarras y grillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme