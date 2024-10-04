Boucles VAE géoguidées Seyssel Haute-Savoie

Boucles VAE géoguidées 74910 Seyssel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Téléchargez l’application Mhikes pour découvrir en Vélo à Assistance Electrique notre territoire depuis la Via Rhôna grâce aux boucles géoguidées que nous avons créées.

http://www.hautrhone-tourisme.fr/ +33 4 50 59 26 56

English : Geo-guided electric bike loops

Download the Mhikes application to explore our region on an electric bike along the Via Rhôna, thanks to the geo-guided loops we have created.

Deutsch :

Laden Sie die Mhikes-App herunter, um mit dem Elektrofahrrad unser Gebiet von der Via Rhôna aus mithilfe der von uns erstellten geführten Schleifen zu entdecken.

Italiano :

Scaricate l’applicazione Mhikes per scoprire la nostra regione in bicicletta elettrica dalla Via Rhôna, grazie ai percorsi geo-guidati che abbiamo creato.

Español :

Descargue la aplicación Mhikes para descubrir nuestra región en bicicleta eléctrica desde la Via Rhôna, gracias a los bucles geo-guiados que hemos creado.

