Bouclette vélo N°10 Le Ruisseau Place de l’Église 17500 Guitinières Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée sur la voie publique, d’une distance de 10,5km, au départ de l’Église à Guitinières. Roulant et accessible, au paysages doux et variés entre champs et bosquets le parcours flirte avec les ruisseaux

+33 5 17 24 03 47

English :

Marked out bike ride on the public road, of a distance of 10,5km, starting from the Church in Guitinières. Rolling and accessible, with soft and varied landscapes between fields and groves the course flirts with the brooks

Deutsch :

Eine 10,5 km lange, auf öffentlichen Straßen markierte Fahrradtour, die an der Kirche in Guitinières beginnt. Rollende und zugängliche Strecke mit sanften und abwechslungsreichen Landschaften zwischen Feldern und Wäldchen, vorbei an Bächen

Italiano :

Un giro in bicicletta di 10,5 km su strade pubbliche, con partenza dalla chiesa di Guitinières. Il percorso è facile e accessibile, con paesaggi dolci e variegati tra campi e boschetti, che flirtano con i torrenti

Español :

Un paseo en bicicleta de 10,5 km por carreteras públicas, con salida desde la iglesia de Guitinières. La ruta es fácil y accesible, con paisajes suaves y variados entre campos y bosquecillos, y coquetea con los arroyos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme