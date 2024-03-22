Circuit VTT N°9 « L’étang d’Allas-Bocage » Guitinières Charente-Maritime

Circuit qui emprunte des paysages variés, de la vallée de la Maine à celle de la Seugne, en passant par de nombreux bois et coteaux.

Des parties techniques pour un circuit varié qui lui confèrent une cotation rouge difficile !

English :

This circuit takes in a variety of landscapes, from the Maine valley to the Seugne valley, passing through many woods and hillsides.

Technical parts for a varied circuit which gives it a red rating: difficult!

Deutsch :

Eine Strecke, die durch verschiedene Landschaften führt, vom Tal der Maine bis zum Tal der Seugne, durch zahlreiche Wälder und Hänge.

Technische Abschnitte für eine abwechslungsreiche Strecke, die ihr eine rote Bewertung verleiht: schwierig!

Italiano :

Il percorso si snoda in una varietà di paesaggi, dalla valle del Maine a quella delle Seugne, passando per numerosi boschi e pendii.

Parti tecniche per un circuito vario che gli conferisce un punteggio rosso: difficile!

Español :

Esta ruta recorre una gran variedad de paisajes, desde el valle del Maine hasta el de la Seugne, pasando por numerosos bosques y laderas.

Piezas técnicas para un circuito variado que le da una calificación roja: ¡difícil!

