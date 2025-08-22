Bouclette vélo N°5 Vire-en-Val

Bouclette vélo N°5 Vire-en-Val Place Guy Publie 17500 Champagnac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée sur la voie publique d’une distance de 6,5km départ de la place de la Mairie de Champagnac (Place Guy Publie). Départ alternatif des Antilles de Jonzac

+33 5 17 24 03 47

English :

Bicycle ride marked out on the public road of a distance of 6,5km starting from the place of the Town hall of Champagnac (Place Guy Publie). Alternative departure from Antilles de Jonzac

Deutsch :

Markierte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen mit einer Länge von 6,5 km, die auf dem Rathausplatz von Champagnac (Place Guy Publie) beginnt. Alternative Abfahrt von Antilles de Jonzac

Italiano :

Percorso in bicicletta su strada pubblica di 6,5 km con partenza dal municipio di Champagnac (Place Guy Publie). Partenza alternativa da Antilles de Jonzac

Español :

Recorrido en bicicleta por la vía pública de una distancia de 6,5km con salida desde el lugar del Ayuntamiento de Champagnac (Place Guy Publie). Salida alternativa de las Antillas de Jonzac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme