Circuit VTT N°10 Champagnac Ozillac

Circuit VTT N°10 Champagnac Ozillac Place Guy Publie 17500 Champagnac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit roulant pour la famille, entre petits coteaux calcicoles et bois. Vous bénéficierez de jolis points de vue sur la vallée de la Seugne et découvrirez la vallée de la charmante rivière la Cendronne (1ère catégorie), encaissée dans son vallon.

+33 5 17 24 03 47

English :

A rolling circuit for the family, between small calcareous hillsides and woods. You will enjoy nice views on the Seugne valley and discover the valley of the charming Cendronne river (1st category), embedded in its valley.

Deutsch :

Rollende Rundstrecke für die Familie, zwischen kleinen Kalksteinhängen und Wäldern. Sie werden von schönen Aussichtspunkten auf das Seugne-Tal profitieren und das Tal des charmanten Flusses Cendronne (1. Kategorie) entdecken, der sich in sein Tal eingeschnitten hat.

Italiano :

Un sentiero ondulato per famiglie, tra piccole colline calcaree e boschi. Potrete godere di splendide viste sulla valle di Seugne e scoprire la valle dell’affascinante fiume Cendronne (1a categoria), incastonato nella sua valle.

Español :

Un sendero familiar ondulado, entre pequeñas laderas calcáreas y bosques. Disfrutará de hermosas vistas sobre el valle de Seugne y descubrirá el valle del encantador río Cendronne (1ª categoría), enclavado en su valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme