Bouclette vélo N°9 L’Étang d’Allas

Bouclette vélo N°9 L’Étang d’Allas 16 rue de la Salle des fêtes 17500 Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée sur la voie publique,d’une distance de 10km, au départ de la place de la Salle des fêtes à St-Simon-de-Bordes.

+33 5 17 24 03 47

English :

Bike ride marked out on the public road, a distance of 10km, starting from the place of the Salle des fêtes in St-Simon-de-Bordes.

Deutsch :

Markierte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen, 10 km lang, ab dem Platz vor dem Festsaal in St-Simon-de-Bordes.

Italiano :

Una passeggiata in bicicletta di 10 km sulla strada pubblica, con partenza da place de la Salle des fêtes a St-Simon-de-Bordes.

Español :

Un paseo en bicicleta de 10 km por la vía pública, con salida en la plaza de la Salle des fêtes en St-Simon-de-Bordes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme