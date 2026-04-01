Thé dansant du printemps Saint-Simon-de-Bordes
Thé dansant du printemps Saint-Simon-de-Bordes dimanche 26 avril 2026.
Saint-Simon-de-Bordes
Thé dansant du printemps
Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Thé dansant du printemps avec entrée gratuite, ouvert à tous et consommations sur place.
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Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 04 90 saintsimondebordes@fede17.admr.org
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English :
Spring tea dance with free admission, open to all and drinks on the premises.
L’événement Thé dansant du printemps Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge