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Thé dansant du printemps Saint-Simon-de-Bordes

Thé dansant du printemps Saint-Simon-de-Bordes dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17500 Saint-Simon-de-Bordes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Simon-de-Bordes

Thé dansant du printemps

Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Thé dansant du printemps avec entrée gratuite, ouvert à tous et consommations sur place.
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Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 04 90  saintsimondebordes@fede17.admr.org

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English :

Spring tea dance with free admission, open to all and drinks on the premises.

L’événement Thé dansant du printemps Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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