Brazalem et Limon, vignobles et vergers d’Albret Feugarolles Lot-et-Garonne

Brazalem et Limon, vignobles et vergers d’Albret 47230 Feugarolles Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Du seuil de la vallée de la Garonne, enfoncez-vous dans les coteaux, parfois escarpés, à l’important patrimoine bâti. Retrouvez les vignobles et vergers qui font du département le plus grand jardin de France.

English : Brazalem et Limon, vignobles et vergers d’Albret

From the threshold of the Garonne valley, go deep into the hillsides, sometimes steep, with an important built heritage. Discover the vineyards and orchards that make the department the largest garden in France.

Deutsch : Brazalem et Limon, vignobles et vergers d’Albret

Von der Schwelle des Garonne-Tals aus tauchen Sie in die teils steilen Hänge mit ihrem bedeutenden baulichen Erbe ein. Entdecken Sie die Weinberge und Obstgärten, die das Departement zum größten Garten Frankreichs machen.

Italiano :

Dalle soglie della valle della Garonna, addentratevi nelle colline, a volte ripide, con un importante patrimonio edilizio. Scoprite i vigneti e i frutteti che fanno del dipartimento il più grande giardino di Francia.

Español : Brazalem et Limon, vignobles et vergers d’Albret

Desde el umbral del valle del Garona, adéntrese en las laderas, a veces escarpadas, con un importante patrimonio construido. Descubra los viñedos y huertos que hacen del departamento el mayor jardín de Francia.

