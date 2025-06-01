Bricquebec < > Saint-Sauveur-le-Vicomte Bricquebec-en-Cotentin Manche
Remontant jusqu’à la période viking, l’histoire de Bricquebec est racontée par ses monuments l’abbaye Notre-Dame-de-Grâce et les ruines du château méritent une visite avant le départ pour Saint-Sauveur-le-Vicomte, commune touristique comprenant, entre autres, une abbaye du 10è siècle et un musée consacré à l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly, né dans le petit bourg de Saint-Sauveur.
English : Bricquebec < > Saint-Sauveur-le-Vicomte
Going back to the Viking period, the history of Bricquebec is told through its monuments: Notre-Dame-de-Grâce Abbey and the ruins of the castle are worth a visit before leaving for Saint-Sauveur-le-Vicomte, a tourist town including, among others, a 10th century abbey and a museum dedicated to the writer Jules Barbey d’Aurevilly, born in the small town of Saint-Sauveur.
Deutsch :
Die Geschichte von Bricquebec reicht bis in die Wikingerzeit zurück und wird durch seine Sehenswürdigkeiten erzählt: Die Abtei Notre-Dame-de-Grâce und die Ruinen des Schlosses sind einen Besuch wert, bevor Sie nach Saint-Sauveur-le-Vicomte weiterfahren, einer touristischen Gemeinde, die unter anderem eine Abtei aus dem 10.
Italiano :
Risalendo al periodo vichingo, la storia di Bricquebec è raccontata dai suoi monumenti: l’abbazia di Notre-Dame-de-Grâce e le rovine del castello meritano una visita prima di partire per Saint-Sauveur-le-Vicomte, cittadina turistica che ospita, tra l’altro, un’abbazia del X secolo e un museo dedicato allo scrittore Jules Barbey d’Aurevilly, nato nella cittadina di Saint-Sauveur.
Español :
Remontándose a la época vikinga, la historia de Bricquebec está contada por sus monumentos: la abadía de Notre-Dame-de-Grâce y las ruinas del castillo merecen una visita antes de partir hacia Saint-Sauveur-le-Vicomte, ciudad turística que cuenta, entre otras cosas, con una abadía del siglo X y un museo dedicado al escritor Jules Barbey d’Aurevilly, nacido en la pequeña ciudad de Saint-Sauveur.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme