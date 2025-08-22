Vers le Bois de la Tombette Bricquebec-en-Cotentin Manche

Vers le Bois de la Tombette

Vers le Bois de la Tombette 50260 Bricquebec-en-Cotentin Manche Normandie

Durée : 120 Distance : 24000.0 Tarif :

Vous emprunterez depuis Bricquebec de longues chasses de pierre ou de terre, bordées de haies bocagères ou situés en lisières de bois. Ce circuit adressé à un public averti, comporte quelques belles grimpettes qui vous amèneront à traverser le bois de la Tombette. Sur le retour, un passage en lisière du bois des Roches vous offrira la possibilité de s’arrêter quelques temps pour contempler les monuments mégalithiques présents sur ce site. Ce circuit parcourt la colline de Rocheville, célèbre tant par ses monuments préhistoriques que par ses sites pittoresques et légendaires, formés par cinq groupes de rochers.

English : Vers le Bois de la Tombette

From Bricquebec, you can go on long stone or earth hunts , bordered by hedges or situated on the edge of the woods. This circuit is aimed at a well-informed public and includes some beautiful climbs that will take you through the Bois de la Tombette. On the way back, a passage on the edge of the Bois des Roches will give you the opportunity to stop for a while to contemplate the megalithic monuments present on this site. This circuit goes through the Rocheville hill, famous for its prehistoric monuments as well as for its picturesque and legendary sites, formed by five groups of rocks.

Deutsch :

Sie gehen von Bricquebec aus über lange Stein- oder Erdwege, die von Hecken gesäumt sind oder an Waldrändern liegen. Diese Strecke ist für ein erfahrenes Publikum gedacht und beinhaltet einige schöne Kletterpartien , die Sie durch den Bois de la Tombette führen. Auf dem Rückweg können Sie am Rande des Bois des Roches anhalten, um die megalithischen Monumente an diesem Ort zu betrachten. Dieser Rundweg führt über den Hügel von Rocheville, der sowohl für seine prähistorischen Denkmäler als auch für seine malerischen und legendären Stätten berühmt ist, die aus fünf Felsgruppen bestehen.

Italiano :

Da Bricquebec si percorrono lunghi inseguimenti in pietra o in terra delimitati da siepi o situati ai margini dei boschi. Questo percorso è rivolto a camminatori più esperti e comprende alcune belle salite che vi porteranno attraverso il bosco di Tombette. Sulla via del ritorno, un passaggio lungo il bordo del Bois des Roches vi darà l’opportunità di fermarvi a contemplare i monumenti megalitici di questo sito. L’itinerario si snoda sulla collina di Rocheville, famosa per i suoi monumenti preistorici e per i suoi siti pittoreschi e leggendari, formati da cinque gruppi di rocce.

Español :

A partir de Bricquebec, seguirá largas persecuciones de piedra o de tierra, bordeadas por setos o situadas al borde de los bosques. Esta ruta está dirigida a un caminante más experimentado e incluye algunas buenas subidas que le llevarán a través del bosque de Tombette. A la vuelta, un paso por el borde del Bois des Roches le dará la oportunidad de detenerse un rato y contemplar los monumentos megalíticos de este lugar. Esta ruta recorre la colina de Rocheville, famosa por sus monumentos prehistóricos y por sus lugares pintorescos y legendarios, formados por cinco grupos de rocas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme