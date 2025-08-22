C21 Meussaumont Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C21 Meussaumont Adultes A pieds

C21 Meussaumont 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Le nom du circuit est emprunté au petit bois de résineux qui est traversé par l’itinéraire. Cette balade est un peu sportive, car elle erre par Monts et par Vaux, impliquant quelquefois de belles grimpettes. Visite de vergers, point de vue sur le lac de Madine.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

The name of the route is borrowed from the small coniferous wood which is crossed by the route. This walk is a bit sportive, as it wanders through Monts and Vaux, sometimes involving some nice climbs. Visit of orchards, point of view on the lake of Madine

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Der Name des Rundwegs ist dem kleinen Nadelwald entlehnt, durch den der Weg führt. Diese Wanderung ist ein wenig sportlich, da sie durch Monts et par Vaux führt und manchmal schöne Steigungen beinhaltet. Besuchen Sie Obstplantagen und genießen Sie die Aussicht auf den Lac de Madine

Die Tour wurde vom Club Les amis des côtes durchgeführt.

Italiano :

Il nome del percorso è preso in prestito dal piccolo bosco di conifere attraverso il quale il percorso passa. Si tratta di un’escursione un po’ sportiva, che si snoda tra i Monts et par Vaux, con salite talvolta ripide. Visita ai frutteti, punto panoramico sul lago Madine

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

El nombre de la ruta está tomado del pequeño bosque de coníferas por el que pasa la ruta. Este paseo es un poco deportivo, ya que se pasea por Monts et par Vaux, a veces con algunas subidas empinadas. Visita a los huertos, vista del lago Madine

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-04 par Système d’information touristique Lorrain