C22 Côtes des clos Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
C22 Côtes des clos Adultes A pieds Difficulté moyenne
C22 Côtes des clos 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
Comme son nom l’indique, ce petit circuit, itinéraire de plaine (peu de forêts), mais avec quelques forte grimpettes au dessus du village de Vigneulles, d’autant plus éprouvantes que l’on n’est pas échauffé. Mais la récompense est au bout de l’effort superbe point de vue sur le village, au dessus des vignes. Présence d’une aire de pique-nique ombragée sur la place du village d’Hattonchâtel, ou au lavoir des romains.
Circuit fait par le club Les amis des côtes .
+33 3 29 89 43 73
English :
As its name suggests, this little circuit is a flat route (with few forests), but with some steep climbs above the village of Vigneulles, all the more challenging if you are not warmed up. But the reward is at the end of the effort: superb view of the village, above the vineyards. There is a shaded picnic area in the village square of Hattonchâtel, or at the Roman wash house
Circuit made by the club Les amis des côtes .
Deutsch :
Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei diesem kleinen Rundweg um eine flache Route (wenig Wald), aber mit einigen starken Steigungen oberhalb des Dorfes Vigneulles, die umso anstrengender sind, wenn man nicht aufgewärmt ist. Am Ende der Anstrengung wird man jedoch belohnt: Von einem Aussichtspunkt über den Weinbergen hat man einen herrlichen Blick auf das Dorf. Es gibt einen schattigen Picknickplatz auf dem Dorfplatz von Hattonchâtel oder am Lavoir des romains
Rundgang durch den Club Les amis des côtes .
Italiano :
Come suggerisce il nome, questo piccolo circuito è un percorso pianeggiante (con pochi boschi), ma con alcune salite ripide sopra il villaggio di Vigneulles, tanto più impegnative se non si è riscaldati. Ma la ricompensa è alla fine della fatica: una vista superba sul villaggio, sopra i vigneti. C’è un’area picnic ombreggiata nella piazza del villaggio di Hattonchâtel, o presso il lavatoio romano
Circuito realizzato dal club Les amis des côtes .
Español :
Como su nombre indica, este pequeño circuito es una ruta llana (con pocos bosques), pero con algunas subidas empinadas por encima del pueblo de Vigneulles, todo un reto si no se calienta. Pero la recompensa está al final del esfuerzo: una magnífica vista del pueblo, por encima de los viñedos. Hay una zona de picnic a la sombra en la plaza del pueblo de Hattonchâtel, o en el lavadero romano
Circuito realizado por el club Les amis des côtes .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain