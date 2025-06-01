C24 Circuit du Val de Creuë Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C24 Circuit du Val de Creuë Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse vendredi 1 août 2025.

C24 Circuit du Val de Creuë Adultes A pieds

C24 Circuit du Val de Creuë 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Itinéraire facile, sauf la présence d’une forte côte en amont de Vigneulles (environ 1 kilomètre). Relief bien marqué, versants favorables aux productions fruitières. Vers la mi-avril, c’est une mer de fleurs blanches sur laquelle il faut absolument « surfer ». Puis au moment de la récolte des mirabelles, en août, c’est beau, ça sent bon, et c’est savoureux.

Jolis point de vue, de l’eau sous toutes ses formes ruisseaux, étangs, fontaine …

Circuit fait par le club « Les amis des côtes ».

+33 3 29 89 43 73

English :

Easy route, except for the presence of a steep hill upstream from Vigneulles (about 1 kilometre). Well marked relief, slopes favourable to fruit production. Around mid-April, it is a sea of white flowers on which it is absolutely necessary to « surf ». Then at the time of the harvest of mirabelle plums, in August, it is beautiful, it smells good, and it is tasty

Beautiful viewpoints, water in all its forms: streams, ponds, fountains …

Circuit made by the club « Les amis des côtes ».

Deutsch :

Leichte Route, abgesehen von einer starken Steigung oberhalb von Vigneulles (ca. 1 km). Gut ausgeprägtes Relief, günstige Hänge für den Obstanbau. Gegen Mitte April ist es ein Meer aus weißen Blüten, auf dem man unbedingt « surfen » sollte. Wenn dann im August die Mirabellen geerntet werden, ist es wunderschön, es riecht gut und es schmeckt

Schöne Aussichtspunkte, Wasser in all seinen Formen: Bäche, Teiche, Brunnen …

Rundgang des Clubs « Les amis des côtes ».

Italiano :

Percorso facile, salvo la presenza di una ripida collina a monte di Vigneulles (circa 1 chilometro). Rilievo ben marcato, pendenze favorevoli alla fruttificazione. Verso la metà di aprile, è un mare di fiori bianchi su cui bisogna assolutamente « surfare ». Poi, al momento della raccolta delle prugne mirabelle, in agosto, è bella, profumata e gustosa

Panorami incantevoli, acqua in tutte le sue forme: ruscelli, stagni, fontane…

Circuito realizzato dal club « Les amis des côtes ».

Español :

Recorrido fácil, salvo por la presencia de una colina empinada aguas arriba de Vigneulles (aproximadamente 1 kilómetro). Relieve bien marcado, pendientes favorables a la producción de fruta. Hacia mediados de abril, es un mar de flores blancas sobre el que hay que « surfear » absolutamente. Luego, en la época de la cosecha de ciruelas mirabel, en agosto, es hermosa, huele bien y es sabrosa

Hermosas vistas, agua en todas sus formas: arroyos, estanques, fuentes…

Circuito realizado por el club « Les amis des côtes ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Système d’information touristique Lorrain