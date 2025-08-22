Calvaire d’Aguts Aguts Tarn

Calvaire d’Aguts

Calvaire d’Aguts 81470 Aguts Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Crée en 1878 à la suite d’une mission, le curé de l’époque eut l’idée d’ériger une croix sur le mamelon de Litrone.

http://calvaireaguts.free.fr/ +33 5 63 75 71 18

English :

Created in 1878 following a mission, the parish priest at the time had the idea of erecting a cross on the Litrone hillock.

Deutsch :

Sie wurde 1878 nach einer Mission gegründet. Der damalige Pfarrer hatte die Idee, auf dem Hügel von Litrone ein Kreuz zu errichten.

Italiano :

Creato nel 1878 a seguito di una missione, il parroco dell’epoca ebbe l’idea di erigere una croce sul poggio di Litrone.

Español :

Creada en 1878 a raíz de una misión, el párroco de la época tuvo la idea de erigir una cruz en el altozano de Litrone.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme