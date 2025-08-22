Calvaire d’Aguts Aguts Tarn
Calvaire d’Aguts Aguts Tarn vendredi 1 mai 2026.
Calvaire d’Aguts
Calvaire d’Aguts 81470 Aguts Tarn Occitanie
Crée en 1878 à la suite d’une mission, le curé de l’époque eut l’idée d’ériger une croix sur le mamelon de Litrone.
http://calvaireaguts.free.fr/ +33 5 63 75 71 18
English :
Created in 1878 following a mission, the parish priest at the time had the idea of erecting a cross on the Litrone hillock.
Deutsch :
Sie wurde 1878 nach einer Mission gegründet. Der damalige Pfarrer hatte die Idee, auf dem Hügel von Litrone ein Kreuz zu errichten.
Italiano :
Creato nel 1878 a seguito di una missione, il parroco dell’epoca ebbe l’idea di erigere una croce sul poggio di Litrone.
Español :
Creada en 1878 a raíz de una misión, el párroco de la época tuvo la idea de erigir una cruz en el altozano de Litrone.
