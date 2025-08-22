Camerolle Saint-Privé Yonne

Camerolle A pieds Facile

Camerolle église 89220 Saint-Privé Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9050.0 Tarif :

Randonnée balisée N°90. Depuis le cœur du village dominé par la flèche du clocher de l’Église Saint-Privat, partir et découvrir les chemins creux puis les terres agricoles parsemées de silex et revenir, toujours dans ce paysage travaillé par l’homme, en longeant la Rigole de Saint-Privé.

Facile

+33 3 86 74 10 07

English :

Signposted walk N°90. From the heart of the village, dominated by the spire of Saint-Privat Church, set off and discover the sunken lanes, then the flint-strewn farmland and return, still in this landscape worked by man, along the Rigole de Saint-Privé.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 90. Vom Dorfkern aus, der von der Kirchturmspitze der Kirche Saint-Privat dominiert wird, geht man los und entdeckt die Hohlwege, dann die mit Feuersteinen übersäten landwirtschaftlichen Flächen und kehrt zurück, immer in dieser von Menschenhand geschaffenen Landschaft, entlang der Rigole de Saint-Privé.

Italiano :

Passeggiata segnalata n. 90. Dal cuore del villaggio, dominato dalla guglia della chiesa di Saint-Privat, si parte alla scoperta dei vicoli incassati, poi dei terreni agricoli punteggiati di selce, per tornare, sempre in questo paesaggio lavorato dall’uomo, lungo la Rigole de Saint-Privé.

Español :

Recorrido señalizado n° 90. Desde el corazón del pueblo, dominado por la aguja de la iglesia de Saint-Privat, parta para descubrir las callejuelas hundidas, luego las tierras de labranza salpicadas de sílex, y regrese, todavía en este paisaje trabajado por el hombre, por la Rigole de Saint-Privé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data