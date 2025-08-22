Canal d’Orléans à vélo étape M. Vieilles-Maisons-sur-Joudry / Chalette -sur-Loing Presnoy Loiret

Canal d’Orléans à vélo étape M. Vieilles-Maisons-sur-Joudry Chalette -sur-Loing En VTC

Canal d’Orléans à vélo étape M. Vieilles-Maisons-sur-Joudry Chalette -sur-Loing Lieu-dit Le Port 45260 Presnoy Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 26000.0 Tarif :

Parcourez le premier tronçon aménagé de la voie verte du Canal d’Orléans.

Longez le canal d’Orléans et découvrez au fil de l’eau les paysages du Gâtinais et les villages avec leur petit patrimoine.

https://www.tourisme-gatinais-sud.com/ +33 2 38 94 81 42

English :

Ride the first section of the Canal d’Orléans greenway.

Walk along the Canal d’Orléans and discover the Gâtinais countryside and villages with their small-scale heritage.

Deutsch :

Befahren Sie den ersten ausgebauten Abschnitt des Grünen Wegs am Canal d’Orléans.

Fahren Sie am Canal d’Orléans entlang und entdecken Sie im Laufe des Wassers die Landschaften des Gâtinais und die Dörfer mit ihrem kleinen Kulturerbe.

Italiano :

Percorrete il primo tratto della greenway del Canal d’Orléans.

Percorrete il Canal d’Orléans e scoprite i paesaggi del Gâtinais e i villaggi con il loro piccolo patrimonio lungo il percorso.

Español :

Recorra el primer tramo de la vía verde del Canal d’Orléans.

Recorra el Canal d’Orléans y descubra los paisajes del Gâtinais y los pueblos con su pequeño patrimonio a lo largo del camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire