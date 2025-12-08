Carnet d’aventure La Chartreuse Port Sainte Marie Chapdes-Beaufort Puy-de-Dôme
Carnet d’aventure La Chartreuse Port Sainte Marie Lieu dit la Chartreuse 63230 Chapdes-Beaufort Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
A l’aide d’une brochure papier, partez en famille en toute liberté pour une découverte ludique du site patrimonial de la chartreuse, de sa faune et sa flore.
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/ +33 6 83 80 80 66
English :
With the help of a paper brochure, set off with your family at your own pace for a fun discovery of the heritage site of the Carthusian monastery, its fauna and flora.
Deutsch :
Mit Hilfe einer Broschüre können Sie mit Ihrer Familie ganz frei und auf spielerische Weise das Kulturerbe der Kartause sowie ihre Fauna und Flora entdecken.
Italiano :
Con l’aiuto di un opuscolo cartaceo, tutta la famiglia può partire alla scoperta del patrimonio della Certosa e della sua flora e fauna.
Español :
Con la ayuda de un folleto en papel, toda la familia puede emprender un divertido descubrimiento del patrimonio de la Cartuja y de su flora y fauna.
