Carnet de route de Buire à Etréaupont Buire Aisne

Carnet de route de Buire à Etréaupont En VTC

Carnet de route de Buire à Etréaupont 02500 Buire Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Buire, découvrez la partie orientale de l’Axe Vert de Thiérache, et son patrimoine insolite. De la tour florentine située à proximité du départ, aux viaducs d’Ohis que l’on franchit à vélo, en passant par le coron industriel d’Effry ou les gares décorées, chaque village constitue une étape originale avec son lot de curiosités.

English :

Departing from Buire, discover the eastern part of the Green Axis of Thiérache, and its unusual heritage. From the Florentine tower located near the start, to the Ohis viaducts that you can cross by bike, via the industrial coron of Effry or the decorated stations, each village is an original stopover with its share of curiosities.

Deutsch :

Entdecken Sie von Buire aus den östlichen Teil der Axe Vert de Thiérache und ihr ungewöhnliches Kulturerbe. Vom Florentiner Turm in der Nähe des Startpunkts über die Viadukte von Ohis, die man mit dem Fahrrad überquert, bis hin zum Industriekoron von Effry oder den verzierten Bahnhöfen jedes Dorf ist eine originelle Etappe mit einer Reihe von Sehenswürdigkeiten.

Italiano :

Partendo da Buire, scoprite la parte orientale dell’Axe Vert de Thiérache e il suo insolito patrimonio. Dalla torre fiorentina situata vicino alla partenza, ai viadotti di Ohis attraversabili in bicicletta, passando per il corone industriale di Effry o le stazioni decorate, ogni villaggio costituisce una tappa originale con la sua parte di curiosità.

Español :

Partiendo de Buire, descubra la parte oriental del Axe Vert de Thiérache y su insólito patrimonio. Desde la torre florentina situada cerca de la salida, hasta los viaductos de Ohis que se pueden atravesar en bicicleta, pasando por el coronamiento industrial de Effry o las estaciones decoradas, cada pueblo constituye una etapa original con su cuota de curiosidades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme