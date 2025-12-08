Carnet de route de Buire à Luzoir Buire Aisne

Carnet de route de Buire à Luzoir En VTC

L’Axe Vert de Thiérache vous attend pour une balade à vélo conçue pour petits et grands débutants ! Au départ de Buire, le parcours vous conduira tour à tour au pied d’une viaduc majestueux (Ohis), aux portes d’une très belle église fortifiée (Wimy), jusqu’à Luzoir (avec au programme produits du terroir et baignade des pieds). Un bon moment à passer en famille !

English :

The Axe Vert de Thiérache is waiting for you for a bike ride designed for young and old beginners! Starting from Buire, the route will take you in turn to the foot of a majestic viaduct (Ohis), to the gates of a beautiful fortified church (Wimy), to Luzoir (with on the program: local products and foot bathing). A good time to spend with the family!

Deutsch :

Die Grüne Achse der Thiérache erwartet Sie zu einer Radtour, die für kleine und große Anfänger konzipiert ist! Von Buire aus führt Sie die Strecke abwechselnd am Fuße eines majestätischen Viadukts (Ohis), vor den Toren einer sehr schönen Wehrkirche (Wimy) und bis nach Luzoir (mit Produkten aus der Region und Fußbad auf dem Programm). Eine schöne Zeit für die ganze Familie!

Italiano :

L’Axe Vert de Thiérache vi aspetta per un’escursione in bicicletta pensata per giovani e meno giovani principianti! Partendo da Buire, il percorso vi porterà a turno ai piedi di un maestoso viadotto (Ohis), alle porte di una bella chiesa fortificata (Wimy), a Luzoir (con un programma di prodotti locali e pediluvi). Un bel momento da trascorrere in famiglia!

Español :

El Axe Vert de Thiérache le espera para un paseo en bicicleta diseñado para jóvenes y mayores principiantes Partiendo de Buire, la ruta le llevará sucesivamente al pie de un majestuoso viaducto (Ohis), a las puertas de una hermosa iglesia fortificada (Wimy) y a Luzoir (con un programa de productos locales y baños de pies). ¡Un buen momento para pasar en familia!

