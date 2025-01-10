Cassignas, randonnée sur un plateau Cassignas Lot-et-Garonne

Cassignas, randonnée sur un plateau A pieds Facile

Cassignas, randonnée sur un plateau 47340 Cassignas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6800.0

Un circuit facile qui permet la découverte d’un riche patrimoine rural au moyen de larges pistes en terre mais aussi dans des chemins caillouteux et ombragés.

+33 5 53 66 14 14

English : Cassignas, randonnée sur un plateau

An easy route that allows the discovery of a rich rural heritage by means of wide dirt tracks but also in stony and shady paths.

Deutsch : Cassignas, randonnée sur un plateau

Eine leichte Tour, auf der Sie auf breiten Schotterpisten, aber auch auf steinigen und schattigen Wegen ein reiches ländliches Erbe entdecken können.

Italiano :

Un percorso facile che permette di scoprire un ricco patrimonio rurale su ampie piste sterrate ma anche su sentieri sassosi e ombreggiati.

Español : Cassignas, randonnée sur un plateau

Una ruta fácil que permite descubrir un rico patrimonio rural por amplias pistas de tierra pero también por caminos pedregosos y sombreados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine