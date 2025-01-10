Cassignas, randonnée sur un plateau Cassignas Lot-et-Garonne
A pieds Facile
47340 Cassignas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Distance : 6800.0
Un circuit facile qui permet la découverte d’un riche patrimoine rural au moyen de larges pistes en terre mais aussi dans des chemins caillouteux et ombragés.
+33 5 53 66 14 14
English : Cassignas, randonnée sur un plateau
An easy route that allows the discovery of a rich rural heritage by means of wide dirt tracks but also in stony and shady paths.
Deutsch : Cassignas, randonnée sur un plateau
Eine leichte Tour, auf der Sie auf breiten Schotterpisten, aber auch auf steinigen und schattigen Wegen ein reiches ländliches Erbe entdecken können.
Italiano :
Un percorso facile che permette di scoprire un ricco patrimonio rurale su ampie piste sterrate ma anche su sentieri sassosi e ombreggiati.
Español : Cassignas, randonnée sur un plateau
Una ruta fácil que permite descubrir un rico patrimonio rural por amplias pistas de tierra pero también por caminos pedregosos y sombreados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine