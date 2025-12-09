Castel-Saint-Denis Chassagne-Saint-Denis Doubs
Castel-Saint-Denis Église, Chassagne-Saint-Denis 25290 Chassagne-Saint-Denis Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11130.0 Tarif :
Le sentier longe le balcon sur Ornans avec le belvédère de Barmaud, jusqu’aux ruines du Castel Saint-Denis.
Difficulté moyenne
English :
The path skirts the balcony overlooking Ornans with the Barmaud belvedere, all the way to the ruins of Castel Saint-Denis.
Deutsch :
Der Weg führt entlang des Balkons über Ornans mit dem Aussichtspunkt Barmaud bis zu den Ruinen des Castel Saint-Denis.
Italiano :
Il sentiero costeggia il balcone che si affaccia su Ornans con il belvedere di Barmaud, fino alle rovine di Castel Saint-Denis.
Español :
El sendero bordea el balcón que domina Ornans con el mirador de Barmaud, hasta las ruinas del castillo Saint-Denis.
