Castel-Saint-Denis Chassagne-Saint-Denis Doubs

Chassagne-Saint-Denis 25290 Chassagne-Saint-Denis Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Le sentier longe le balcon sur Ornans avec le belvédère de Barmaud, jusqu’aux ruines du Castel Saint-Denis.
https://explore.doubs.fr/trek/1708  

English :

The path skirts the balcony overlooking Ornans with the Barmaud belvedere, all the way to the ruins of Castel Saint-Denis.

Deutsch :

Der Weg führt entlang des Balkons über Ornans mit dem Aussichtspunkt Barmaud bis zu den Ruinen des Castel Saint-Denis.

Italiano :

Il sentiero costeggia il balcone che si affaccia su Ornans con il belvedere di Barmaud, fino alle rovine di Castel Saint-Denis.

Español :

El sendero bordea el balcón que domina Ornans con el mirador de Barmaud, hasta las ruinas del castillo Saint-Denis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data