Castelmoron-sur-Lot, un port fluvial sur le Lot Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Castelmoron-sur-Lot, un port fluvial sur le Lot 47260 Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Au départ de cette cité portuaire de loisir, vous découvrirez les berges de la rivière et le port , avant d’escalader la route sinueuse qui mène sur un plateau boisé. Des différentes collines traversées , les points de vue se succèdent vers de nombreux pechs, villages, moulins à vent, etc…

+33 5 53 66 14 14

English : Castelmoron-sur-Lot, un port fluvial sur le Lot

From this leisure port city, you will discover the river banks and the port, before climbing the winding road that leads to a wooded plateau. From the different hills you will cross, the viewpoints follow one another towards numerous pechs, villages, windmills, etc…

Deutsch : Castelmoron-sur-Lot, un port fluvial sur le Lot

Von dieser Freizeithafenstadt aus können Sie die Flussufer und den Hafen entdecken, bevor Sie die kurvenreiche Straße hinauf auf ein bewaldetes Plateau klettern. Von den verschiedenen Hügeln, die Sie überqueren, bieten sich Ihnen immer wieder Ausblicke auf zahlreiche Pechs, Dörfer, Windmühlen usw…

Italiano :

Da questa tranquilla città portuale, scoprirete le rive del fiume e il porto, prima di salire sulla strada tortuosa che conduce a un altopiano boscoso. Dalle varie colline che si attraversano, ci sono molte vedute di pechs, villaggi, mulini a vento, ecc…

Español : Castelmoron-sur-Lot, un port fluvial sur le Lot

Desde esta ciudad portuaria de ocio, descubrirá las orillas del río y el puerto, antes de subir por la carretera sinuosa que conduce a una meseta boscosa. Desde las distintas colinas que se cruzan, hay muchas vistas de pechs, pueblos, molinos de viento, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine